В США создали структуру для сбора данных о военных преступлениях россиян в Украине: детали

Собранная информация будет использована для дальнейших судебных разбирательств

Государственный департамента США объявил о создании Обсерватории конфликтов, которая займется сбором и изучением доказательств совершения военных преступлений россией во время военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В задания Обсерватории будет входить документирование, проверка и распространение свидетельств о совершении военных преступлений. Она будет анализировать и сохранять информацию из открытых и коммерческих источников, включая спутниковые снимки или данные из соцсетей.

Отмечается, что это поможет предоставлять необходимые доказательства во время будущих судебных разбирательств.

На начальный этап функционирования программы было выделено 6 миллионов долларов, а в дальнейшем она будет финансироваться Европейской инициативой демократической устойчивости (EDRI), на которую в марте выделили 320 миллионов долларов.

"Обсерватория конфликтов — это еще одна демонстрация непоколебимой поддержки Соединенными Штатами народа Украины, который доблестно защищает свою страну и свою свободу в ответ на преднамеренную, неоправданную и неспровоцированную войну президента путина", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Международный уголовный суд направил в Украину группу из 42 следователей для расследования военных преступлений россиян против мирных граждан нашей страны.