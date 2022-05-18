Тимошенко: Программа Президента "Большая стройка" стоит на паузе, но она существует даже во время войны

В Новой Одессе Николаевской области по программе Президента "Большая стройка" из-за войны не достроили Троицкий мост – до завершения оставался всего месяц. С началом войны многие мосты были взорваны, чтобы остановить врага.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью НВ рассказал, что программа "Большая стройка", которую он координирует, до сих пор существует, хотя и стоит на паузе. Но строительство мостов, а теперь и строительство объездных сооружений и жилья, которое потеряли украинцы из-за агрессии россии, продолжается.

Как отмечает издание, 100-метровый мост в Новой Одессе, названный Троицким, до войны успели завершить почти на 90%. Для завершения работ требуется 45 млн грн. Сейчас функционирует временная объездная дорога, по которой идет автомобильный транспорт, но она не выдерживает больших нагрузок.

"Надо с военными поговорить. Мост же монолитный, а если его, не дай бог, придется взрывать? И тогда вопрос – зачем сейчас тратить эти деньги?", – говорит Тимошенко.

Он рассказал, что в первые дни после деоккупации Киевской, Черниговской областей, первое задание было сделать проезды на тех участках, где мосты были разрушены.

"Мы следовали такой логике: как только ГСЧС разминировало территорию, военные давали добро, чтобы мы делали проезд, кроме нескольких участков. Мы сразу начинали отсыпать проезды, чтобы можно было проезжать. Это временное решение. У нас немного локаций, где мы делаем постоянное решение. Это, к примеру, Стоянка (под Киевом). Но мы пока не спешим с восстановлением постоянных мостов, потому что понимаем, идет война", — сказал он.

Что касается Троицкого моста, Тимошенко отметил, что ОП еще будет общаться с военными. Если оставить мост недостроенным, уже насыпанная подушка будет рассыпаться. Поэтому нужно решить: выделять ли средства и достроить, если военные разрешат. Или не выделять средства и пользоваться временным переездом.

"Но что касается постоянных решений, мы сейчас занимаемся только проектированием. Чтобы как только придет мир в Украину, мы сразу могли строить, а не ждать проектирования, экспертизы и так далее", — заявил заместитель руководителя ОП.

Ранее Тимошенко в интервью телеканалу "Рада" сообщил, что зарубежные партнеры Украины готовы приобщаться к восстановлению разрушенных городов, в первую очередь – финансово.