Военное положение и мобилизацию продлят: Зеленский отправил в Раду проекты законов

Украине необходимы люди, которые готовы ее защищать

Всеукраинская мобилизация, начатая после полномасштабного вторжения россии, будет продлена после 24 мая, когда истекают ее сроки. Об этом свидетельствует соответствующий проект закона, поданный от имени президента Владимира Зеленского на рассмотрение Верховной Рады.

Документ был опубликован на сайте ВР в среду, 18 мая, передает "Телеграф".

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Как известно, срок общей мобилизации, согласно указу Президента Украины, составляет 90 дней. Действие предыдущего распоряжения главы государства началось 24 февраля, а, значит, его срок истекает уже 24 мая. Теперь же мобилизацию собираются продлить — впервые с момента начала полномасштабной войны с рф.

Вместе с этим также подан и законопроект о продлении действия военного положения. Изначально оно также было актуальным исключительно до 25 мая.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, продление мобилизации всегда зависит от ситуации на фронте. Принимаемые решения всегда остаются за высшим руководством, которое исходит из нынешней военной ситуации в стране.

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На данный момент, отмечает он, пока неизвестно, кого именно может коснуться мобилизация в случае продления. В любом случае ориентир будет по "запросу" от самой армии — где-то могут понадобиться солдаты, где-то — сержанты, а где-то — офицеры.

Пока, добавил Горбач, активней всего к участию в обороне страны привлекались люди имеющие опыт либо военной службы, либо прохождения учебных собраний во времена до войны. Разумеется, упор сделан на мужчинах призывного возраста — от 18 до 60 лет.

Напомним, что прибытие украинцев в военкомат после получения повестки является добровольным. Любые принудительные действия со стороны служащих — абсолютно незаконны.

Также "Телеграф" писал, могут ли вручать повестки представители Нацполиции Украины.