Известная украинская снайперша рассказала, как изменилась тактика россиян на войне

Россияне стремятся "перемолоть" украинские позиции, однако их тактика плохо срабатывает

Тактика русской армии в войне против Украины в первые дни наступления напоминала сафари, однако постепенно изменилась к огневому выдавливанию с применением большого количества снарядов.

Об этом рассказала легендарная украинская снайперша, воюющая против россиян с 2014 года, Елена Белозерская в интервью изданию "Новое время".

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По ее словам, первые дни войны в Украине напоминали сафари — техника российских оккупантов двигалась плотными колоннами, в момент, когда из засад на дорогах ее уничтожали ВСУ. После этого личный состав вражеской армии, которому удалось выжить, разбегался кто куда, а затем его вылавливали представители ТРО или местные охотники.

Что касается тактики россиян сейчас, то по словам Белозерской, они ставят себе задачу "перемолоть" украинские позиции. Это воинов ВСУ совсем не удивляет.

"Сейчас противник преимущественно применяет тактику огневого выдавливания, с применением большого количества артиллерии и большого количества снарядов. Задача противника — "перемолоть" наши позиции, чтобы потом попытаться их занять. Ничего нового, классическая тактика еще со времен Первой мировой войны", — отметила украинская снайперша.

При этом Белозерская отметила, что кадровый состав российской армии с момента ее наступления на украинские земли совсем не изменился — это все те же наемники, которых власти РФ разбавляют контрактниками.

Оценила украинская снайперша и сильные и слабые стороны противника.

"Сильная сторона — у них есть механизмы воздействия на личный состав для достижения поставленных задач любой ценой. По-простому, к солдатам относятся как к пушечному мясу, и они вынуждены принимать это как должное. Слабая сторона - абсолютное отсутствие инициативы у сержантского и младшего офицерского состава. Как следствие — неспособность принимать автономные решения", — резюмировала Белозерская.

Напомним, что в британской разведке высказали предположение, что россия на фоне неудач в Украине попытается изменить тактику ведения войны. Другое дело в том, что даже это им не поможет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты собрались в наступление сразу по ряду направлений.