россия готовится к наступлению на юге: свежие карты боев в Украине

Враг усиливает атаки на востоке и хозяйничает на оккупированных территориях

Российские оккупанты признали насколько сильно пострадал Мариуполь от их действий — по их данным восстановлению не подлежит 60% зданий города, при этом предприятие "Азовсталь" они восстанавливать не будут, а хотят разрушить до основания.

Как отмечают исследователи The Institute for the Study of War, декларирование Мариуполя как будущего курортного города олицетворяет "пиррову победу" россии, когда она, пытаясь захватить город, в итоге потеряла важнейшее металлургическое предприятие полного цикла.

При этом по территории предприятия продолжают наносить воздушные и артудары, что может свидетельствовать о неполной эвакуации украинских защитников. Тем временем севернее, росвойска снова активизировались в окрестностях Лимана и готовятся к штурму Северодонецка. россия пытается сдержать контрнаступление в районе Харькова, а на юге усилила обстрелы.

Карта боевых действий в Украине на 19 мая

Восток Украины

За сутки росармии не удалось выдвинуться от Изюма на юг. Ни беспилотники, ни ракеты, ни артиллерия не помогли им для наступления на Долгенькое (30 км от Изюма). Они, вероятно, хотят прорваться к трассе Изюм-Славянск, чтобы продолжить атаковать. Возле Лимана враг активизировался и хочет закрепиться на запад от Северского Донца.

Исследователи видят подготовку россии к битве за Северодонецк в их попытках наступать под Попасной. Они пытались выдвинуться на юго-запад и север от населенного пункта, но не проникли к трассе на Бахмут и Лисичанск. Росармия усилила поддержку авиацией.

Атаки в сторону Славянска и Запорожья продолжились, но были безуспешны. Серьезные обстрелы и бои были восточнее Авдеевки.

Карта боевых действий на востоке Украины

Харьков

По Харькову и его пригородам снова ведутся обстрелы россиянам, но это не мешает жителям города массово возвращаться. Обстрелы означают позиции российских войск в окрестностях шоссе на Белгород. Тем временем, украинское контрнаступление освободило Деменьтевку, от которой до границы 10 км. Россияне попытаются не пустить украинцев ближе к государственной границе, но сообщают и о боях в Терновой, в 5 км от границы.

Карта боевых действий вокруг Харькова

Мариуполь

Россияне продолжают бомбежку "Азовстали" и по мнению экспертов это означает, что там еще остались украинские военные. Оккупация Мариуполя усиливается и оккупанты уже заявили о планах на город и сотрудничество в них с Чечней. Попытки подготовить вывозку из Мариупольского порта зерна, металла и глины продолжаются.

Территория "Азовстали" была последней, которую удерживали украинские военные

Юг Украины

Разведка и обстрелы украинских позиций — основное занятие противника на южном направлении, одновременно с оборудованием оборонных позиций. На Запорожском направлении отмечено стягивание сил врагом — подкрепление войск для наступления на Орехов. Обстрелы ракетами продолжаются.

Карта оккупации на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", россия сделала пафосные заявления о применении в Украине новейшего лазерного оружия — в сети провели новые исторические параллели с нацистской Германией, а президент Владимир Зеленский объяснил с чем связанны такие речи.

Пока же россия только теряет технику: очередную "птичку" — истребитель-бомбардировщик приземлили на Харьковщине.