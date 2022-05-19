ВСУ отбили наступление врага на ключевых направлениях: где сейчас "горячее" всего

Украинские военные продолжают оборону страны на горячих направлениях

На Черниговщине и Сумщине враг обстреливает позиции, из ракет стреляет по региону.

Генштаб ВСУ информирует, что на Харьковщине враг пытался удержаться на своих рубежах и атаковать украинских военных с привлечением групп диверсантов.

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Досталось "на орехи" врагам на разных направлениях. В частности — на Славянском россияне атаковали в районе Большой Камышевахи, на некоторых участках не просто был неуспешен, но и получил серьезные потери и отступил на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении враг также укрепляется на ранее занятых рубежах и обстреливает гражданскую инфраструктуру — использовал авиацию для разрушений в Лоскутовке, Катериновке, Новомихайловке, Ореховом.

Славянское и Лиманское направление на карте/ deepstatemap

В Северодонецком направлении пытались штурмовать возле Устиновки, а на Бахмутском в районе Золотого-4 для улучшения тактического положения. Обе попытки были провальными.

Отступила российская армия и в Авдеевском направлении — при попытке наступления возле Юрьевки враг понес потери, а в окрестностях Новокалинового и Первомайского не имел успеха. На Кураховском направлении пытался наступать возле Новомихайловки.

На юге Украины активных боев не было, но обстрелы не прекращаются. Из ствольной артиллерии и минометов обстреливали инфраструктуру и здания в Новоданиловке, Малиновке, Гуляйполе. Оккупанты несут серьезные потери — в районе Александровки, чтобы восполнить потерю более половины батальона прибыли 260 военных с Харьковского направления. На Южнобужском направлении обстреливали из минометов, разной артиллерии населенные пункты Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.

Согласно картам боевых действий, противник готовится к наступлению на Орехов и битве за Северодонецк.

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