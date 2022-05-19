Пойдут ли украинские войска на территорию россии: Данилов дал ответ

Дальнейшее развитие боевых действий между украинцами и кровавыми россиянами предсказать крайне трудно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос о том, возможен ли в ходе боевых действий переход Вооруженных сил Украины через украино-российскую границу.

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Этот вопрос Данилову задал в ходе интервью журналист издания "НВ".

По словам секретаря СНБО, сейчас крайне трудно делать какие-либо прогнозы, поэтому нужно дождаться обстоятельств, которые это позволят сделать.

"Давайте будем наблюдать за развитием событий, а потом будем принимать решения. Если обстоятельства будут позволять делать определенные выводы, то военные будут лучше понимать дальнейшие шаги. Сейчас наша задача зачистить территорию Украины до последнего оккупанта, это можно сделать очень легко, если пути примут решение забрать всех своих военных с нашей территории, тем меньше их погибнет на нашей земле", – прокомментировал дальнейшее развитие событий Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не должна подписывать мирный договор с россией, ведь закончить войну нужно исключительно официальным заявлением о капитуляции рф.