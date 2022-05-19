Саммит друзей путина: в Украине объяснили, реальна ли новая угроза

Так называемые партнеры путина побоятся идти против мира, чтобы ему помочь

В Москве 16 мая впервые с начала войны в Украине прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого мероприятия стало ясно, что ни одна из стран, которые кровавый диктатор владимир путин считает союзниками, не решится воевать против Украины на стороне россиян.

Такое мнение высказал бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в интервью "Телеграфу".

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По словам Шкиряка, саммит ОДКБ больше напоминал "сходняк" и выглядел очень комично.

"Стоило только посмотреть на лицо участников во время речи путина, чтобы понять их отношение к путину и к войне. Что касается возможного их участия — то никаких изменений в театре военных действий не произойдет, даже в случае привлечения любой из этих стран в боевые. Но я думаю, что ни одна из них не решится сделать этот преступный шаг", — сообщил бывший советник главы МВД.

Он отметил, что за помощь российскому диктатору в вооруженной агрессии против Украины каждой из стран ОДКБ угрожают жесткие санкции от всего цивилизованного мира и это станет катастрофой. Более того, большинство из представителей этой организации уже сейчас понимают, что путин уже проиграл войну.

Прокомментировал Шкиряк и возможность присоединения войск Беларуси к войне против Украины.

"А вот в отношении Беларуси, то я думаю, Лукашенко не решится предоставить свои войска для наземного наступления. Во-первых, подавляющее большинство белорусов выступает против войны, во-вторых, белорусская армия не готова участвовать в ней. Они осознают, что в Украине их ждет смерть, потому что у них нет боевого опыта. Белорусы не проглотят это так как россияне. Хотя Лукашенко даже без этого уже сейчас является военным преступником. Поскольку именно с территории Беларуси была предпринята попытка прорыва на Киев и с территории его страны наносятся удары ракетами", — резюмировал Зорян Шкиряк.

СПРАВКА: Упомянутая ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) является военно-политической международной организацией, в которую кроме Казахстана, Беларуси и РФ входят также Армения, Кыргызстан и Таджикистан. По данным из открытых источников, этот союз был якобы создан для противодействия угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, однако Россия пытается представить ОДКБ как альтернативу НАТО, при этом используя организацию для распространения своего же влияния. С декабря 2004 года ОДКБ имеет статус наблюдателя Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во вторник, 10 мая, власти Беларуси заявили о том, что для их страны "существует угроза" и начали развертывать войска, в том числе и сил быстрого реагирования. В Офисе президента рассказали, представляют ли белорусские войска угрозу для Украины.