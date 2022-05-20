Россияне сами квалифицируют своих солдат как "нелюдей" - Филатов

В россии фактически признали своих воющих в Украине солдат "нелюдями".

В россии после совершенных их солдатами в Буче под Киевом зверств над мирными гражданами по сути на официальном уровне назвали своих граждан "нелюдями".

На это обратил внимание мэр Днепра Борис Филатов в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Филатов напомнил об одном из его удаленных из-за жалоб россиян постов в соцсети Facebook, за который против него в россии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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"Это пост после Бучи. Я написал о том, что нелюдей из-за этого надо убивать по всему миру. При чем, я не писал русских или бурятов. И СК РФ по этому посту возбудил уголовное дело и подал меня в розыск. Я как бы смеюсь, но они дали сами фактическую юридическую оценку действий своих вояк", — отметил мэр города.

При этом он подчеркнул, что это не было спонтанное проявление чувств, а его позиция, которая осталась неизменной.

"Те люди, которые виноваты в военных преступлениях, а фактически в геноциде нашей нации, естественно, должны понести наказание, где бы они не находились и какое бы количество времени не прошло", — сказал Филатов.

При этом он отметил, что это не было написано в плане "убивать, русских или бурятов, или осетин".

"А СК (россии — ред.) фактически квалифицировал это дело в рф, он признал, что они являются нелюдями. То есть, он экстраполировал эту фразу, уточнил, о ком речь. Поэтому, это выглядело очень, скажем, смешно, это какой-то юридический парадокс", — резюмировал Борис Филатов.

Как сообщалось, во время вторжения в Украину российская армия захватила расположенный близ Киева город Буча. Во время оккупации они пытали, насиловали, грабили и убивали местных жителей всех полов и возрастов. А перед тем, как под давлением украинских войск оккупанты покинули населенный пункт, они расстреляли множество местных жителей.

В россии называют кадры и видео из Бучи постановкой и провокацией, но все аргументы, приведенные в подтверждение российской точки зрения, были опровергнуты специалистами.