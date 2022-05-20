Враг несет потери и отступает: где сейчас идут самые горячие бои (карта)

Ситуация на Донбассе по-прежнему очень напряжена

Россияне не оставляют надежд захватить контроль над всей территорией Луганщины и Донетчины, хотя и терпят поражения на очень многих участках фронта. Один только Северодонецк враг пытается "взять" уже не первую неделю, но даже попытки активного штурма успехов не принесли.

Более подробно о происходящем на фронте сообщили в свежей сводке Генштаба ВСУ 20 мая.

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Как уже упоминалось, оккупантам пришлось отступать на Северодонецком направлении. Активные боевые действия велись рядом с Тошковкой, но особых достижений за российскими солдатами не наблюдается.

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Также "горячо" в направлении Бахмута, где противник постоянно использует "арту" и минометы. Были попытки наступать рядом с Вискривой и улучшить свое тактическое положение рядом с Владимировкой и Василевкой. Возле Александрополья, что в Попасном районе, подразделения россиян были разбиты и понесли значительные потери.

Основные направления боев на Донбассе

Также пришлось отступать врагу и на Авдеевском направлении. Все потому, что отпор ВСУ был весьма успешен, а оккупанты не досчитались многих своих бойцов после боя под Веселым.

Мирная инфраструктура регулярно обстреливается российскими войсками, в том числе и на Кураховском направлении. Здесь чаще всего используются реактивные системы залпового огня. За последние сутки активные бои шли рядом с Александровкой и Новомихаловкой, противнику пришлось отступать.

Также провокации и разрушения жилых домов происходят на Запорожском и Новопавловском направлениях. Здесь противник проводит контрбатарейную борьбу и пытается отвлекать внимание, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Однако возле Новодаровки армии рф все равно пришлось отступать.

По мнению политэксперта Сергея Гармаша, нынешние действия российских военных свидетельствуют о подготовке Кремля к изменению тактики боев. Вероятней всего, нам следует ждать перехода к позиционной войне, которой Москва хочет истощить Украину.