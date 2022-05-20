Бои на Донбассе: названо соотношение потерь ВСУ и оккупантов

Моральное состояние оккупантов из-за значительных потерь скатилось до самого низкого уровня

российская армия, наступая на позиции ВСУ на Донбассе, несет гораздо более серьезные потери, чем украинские защитники.

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Об этом в своем интервью для "НВ" рассказал председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко, отвечая на вопросы журналиста, насколько справедливы заявления разных должностных лиц о том, что российские войска не хотят воевать с украинцами и какие потери несут на фронте.

По его словам, моральное состояние захватчиков сейчас находится в крайне подавленном состоянии.

"Потери у них очень большие. Я думаю, соотношение с нашими потерями где-то 1:4, 1:5. Общее моральное состояние плохое. Мы видим, что есть три силы, идущие с той стороны. Это мобилизованные из "ЛДНР" — они совсем не мотивированы. Это сами россияне. В большинстве случаев там такая же ситуация — моральное состояние очень низкое. Наиболее мотивированны — наемники ЧВК. У них и опыта больше, и оснащение у них лучше, и они воюют за деньги, понимают, зачем они сюда пришли. Никакой совести по поводу местных жителей у них нет, они наиболее жестоки, — рассказал подробнее Власенко.

Что касается вероятности повторных попыток российских армейцев форсировать Северский Донец, то представитель РГА убежден, что даже если россияне попытаются это сделать еще раз, их попытка окажется полностью провальной.

"Я думаю, что для окружения сил ООС в Луганской области им придется форсировать Северский Донец. Но там не очень много мест, где это можно сделать. Это 2-3 площадки. Об этих местах нашим ребятам известно. Поэтому я думаю, что вероятность новой попытки форсировать Северский Донец невелика, и на 100% она будет провальной", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия и дальше продолжает нести серьезные потери во время систематических провальных попыток захватить украинские земли. В частности, в сети появились данные, согласно которым только в одном из районов Оренбургской области на войну в Украину поехало около 4 тысяч человек, вернулись только 700 из них.