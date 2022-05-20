"Каждый шаг – смертельная опасность": родные защитников "Азовстали" выступили на брифинге в Стамбуле

Украинки надеются, что Турция не будет стоять в стороне от защиты защитников Мариуполя

В пятницу, 20 мая, в Стамбуле (Турция) начался брифинг жен и матерей защитников мариупольского завода "Азовсталь". Женщины рассказали об итогах переговоров с представителями официальной Анкары.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию мероприятия.

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Жены защитников "Азовстали" выразили надежду, что Турция станет гарантом возвращения украинских воинов на территорию, подконтрольную Украине. Кроме того, они намерены контактировать с матерями российских солдат, чтобы они не пускали своих детей на верную смерть.

Краткие тезисы по брифингу:

Мы надеемся, что турецкая сторона будет гарантом возвращения наших воинов на родину.

У нас есть связь с нашими мужчинами. Каждый шаг на пути из этого ада сопровождается смертельной опасностью.

Мы написали письмо и передали его Эрдогану. Мы надеемся, что Турция не будет стоять в стороне от защиты наших воинов.

Наши дети повзрослели из-за войны. Они ждут своих родителей, они знают, как это жить с болью, пониманием риска, отчаянием.

В планах – контакт с матерями солдат россии. Мы будем призывать весь мир, чтобы положения Женевской конвенции соблюдали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с мариупольского завода "Азовсталь" удалось эвакуировать сотни украинских военнослужащих, из которых десятки получили ранения разной степени тяжести. Наших воинов вывезли на неподконтрольную Украине территорию, однако власти обещают обменять их на российских пленных и таким образом спасти. На предприятии в Мариуполе все еще остаются бойцы полка "Азов", однако их количество не разглашается по понятным причинам. Также идет операция по вывозу с территории завода тел погибших воинов.