Оккупанты понесли потери на ключевом направлении: свежая карта боев в Украине

ВСУ держат оборону на Донбассе

В пятницу, 20 мая, на 86-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с данными за 19 мая.

Карта боев в Украине за 20 мая

Карта боев в Украине за 19 мая

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Оккупанты ведут усиленную воздушную разведку с применением БПЛА.

Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк. Вблизи Северодонецка оккупанты понесли потери и отступили.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Великая Камышеваха и Долина.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден был отступить.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские захватчики понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Потерпел поражение и отступил.

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Враги вели наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имели.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Ранее сообщалось, что судиться с россией хотят десятки стран.

Напомним, гарнизон Мариуполя получил приказ о прекращении обороны.