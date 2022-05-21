Ракетный террор промышленности – эксперт рассказал, на что пойдет россия в случае проигрыша войны

По мере вытеснения российских войск с захваченных ими территорий Украины растет угроза ракетных ударов по промышленным объектам

Вооруженные силы Украины продолжают освобождение ранее захваченных российскими оккупантами населенных пунктов. Вместе с тем по словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, каждый освобожденный населенный пункт делает более вероятным ракетный террор россии против украинских заводов и фабрик.

По его словам, вероятнее всего активная фаза боевых действий продлится до середины осени, и завершится выходом ВСУ на государственную границу с рф везде, кроме Крыма. Вслед за этим наступит период "ни войны, ни мира", активные боевые действия прекратятся, но усилятся ракетные обстрелы со стороны россии с ударами по промышленным объектам.

"До осени скорее всего наша страна утратит львиную долю производства целых отраслей, прежде всего металлургии, снизится промышленный потенциал многих регионов – Донбасса, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей. Одновременно с этим первыми выйдут из кризиса предприятия более западных регионов – Львовской, Ровенской областей и такие отрасли как пищевая промышленность, легкая, производство мебели, строительных материалов, машиностроения в части комплектующих для зарубежных покупателей", — говорит о потерях и перспективах промышленности в 2022 году собеседник "Телеграфа".

О том, как эксперт предлагает выходить из сложившейся ситуации, как государству восстанавливать промышленность, Борис Кушнирук рассказал "Телеграфу" в материале "Приведет ли война к экономическому краху – эксперты спрогнозировали как будет работать экономика Украины в 2022 году".