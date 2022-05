россия хочет вернуть позиции под Харьковом, а на Донбассе все горячее: свежие карты боев в Украине

Враг пытается прорваться на восточной линии обороны

Россияне неохотно уходят с украинской земли — в окрестностях Харькова они ведут активную оборону, обстреливают города и села, и пытаются отвоевать свои позиции севернее города. Общее наступление врага идет на дуге Изюм-Донецк и в районе Попасная-Северодонецк.

Данные исследователей The Institute for the Study of War свидетельствуют, что на юге россияне могут готовиться к затяжному конфликту создавая вторую линию обороны.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Севернее, западнее и южнее Северодонецка российские войска незначительно продвинулись, особенно в районе Попасной.

Карта боевых действий на 21 мая

Восток Украины

Россияне снова решили попробовать свои силы в окрестностях Славянска, они пытаются навести понтонный мост в районе Яремовки, из артиллерии обстреливают Долгенькое и Долину на юго-восток от Изюма. Украинскую оборону пытаются прорвать в районе Попасной — исследователи сообщают о наступлении сразу в трех направлениях — севернее (захват Владимировки и Липового, прорыв в Камышевахе), западнее (Триполье и Выскоровка), южнее (Троицкое). Попасную пытаются окружить, чтобы прорваться к Северодонецку, где у росвойск также есть незначительные успехи. Возле Лимана продолжается наступление врага, украинских защитников пытаются окружить в районе Святогорска. Часть российских наступлений удалось сдержать — в районе Авдеевки и Новобахмутовки.

Сравнение карт боевых действий за сутки

Мариуполь

россия может завышать количество украинских защитников "эвакуированных" с предприятия "Азовсталь", чтобы расширить количество для обмена пленными и "сохранить лицо" сообщая о многомесячной осаде и блокировке росвойск в районе. В городе усиливается фильтрационные мероприятия, мужчин планируют переписать и насильственном мобилизировать, сообщается со ссылкой на советника мэра. Также стало известно, что разобраны завалы Драмтеатра — точное количество погибших неизвестно, их захоронили в братской могиле.

Эвакуация с завода "Азовсталь" продолжается

Харьков

Росармия пытается вернуть позиции под Харьковом — сообщают о боях в Веселом, Циркунах, Золочеве, Терновой. Харьков и его окрестности снова под обстрелом.

Карта боев в окрестностях Харькова

Юг Украины

Враг создает вторую линию оборонных рубежей, что может свидетельствовать о готовности к контрнаступлению и затяжным операциям на юге. Артиллерия и ракеты бьют по Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской области.

Карта оккупации на юге Украины

Читайте также: Категория Украина Ракетный террор промышленности – эксперт рассказал, на что пойдет россия в случае проигрыша войны По мере вытеснения российских войск с захваченных ими территорий Украины растет угроза ракетных ударов по промышленным объектам

Как ранее писал "Телеграф", аналитики проанализировали российских солдат, которые погибли в Украине. Это жители неблагополучных районов страны.

По воспоминаниям людей, переживших оккупацию, особым умом они не отличались, как и не были знакомы с многими предметами быта.