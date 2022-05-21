Зеленский сказал, о чем с россией не будут договариваться после Бучи

После событий в Буче, россии больше нет в списке гарантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россию уже не рассматривают как одну из стран-гарантов безопасности Украины в будущем возможном мирном договоре.

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Об этом он сказал в субботу, 21 мая, во время своего очередного интервью по случаю трехлетней годовщины инаугурации.

"Сегодня мы рассматриваем круг гарантов безопасности из государств-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект. Мы его разработали", – объяснил президент.

Таким образом, Зеленский четко дал понять, что российская федерация по этому договору гарантом украинской безопасности не станет.

"Мы хотим отдельный договор. Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без россии. Партнеры безопасности без рф. Буча некоторые вещи изменила", – заявил он.

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По словам украинского лидера, двусторонний разговор со страной-агрессором и ее президентом должен проходить отдельно от договора по гарантиям безопасности украинского государства.

Также гарант добавил, что вести дальнейшие переговоры с россией будет возможно только в случае, если жизни защитников Мариуполя будут сохранены и добавил, что договор о гарантиях безопасности для Украины должен быть не простой бумажкой, а реальностью, которая станет основой гарантии безопасности страны.

"Сегодня мы видим, они дали возможность, нашли форму, чтобы эти люди были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен. От результатов этих процессов тоже многое зависит", — пояснил Зеленский.

В заключение президент отметил, что завершение войны с россией будет "дипломатическим".

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава украинского государства Владимир Зеленский объяснил, что станет для Украины победой в войне з россией.