"Украина решит сама": Кулеба сделал четкое заявление насчет конца войны

Украина не откажется от своей земли

Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей Устава ООН.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что только Украина будет определять, на каких условиях завершится война.

"Украина, и только Украина будет определять, когда и как закончится война. Мы реализуем наше право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН после жестокого вооруженного нападения. Президент Зеленский четко разъяснил позицию. Нам не нужна чужая земля, но мы не откажемся от своей", — написал Кулеба.

Отметим, заявление Кулебы можно считать сигналом тем, кто опасается, что Украину могут склонять к невыгодным для страны соглашениям с россией. В частности, издание New York Times на днях заявляло, что "решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реальной целью… Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения".

Ранее Кулеба рассказал, как Киев обходит российскую блокаду.

Напомним, глава МИД Украины ранее назвал новую цель победы Украины в войне