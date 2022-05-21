Когда ВСУ пойдут в большое контрнаступление: известный аналитик дал прогноз
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Аналитик считает, что у Украины достаточно ресурсов, чтобы обеспечить перелом в войне
Украинские защитники уже летом могут начать масштабное контрнаступление, которое переломит ход войны.
Об этом рассказал в интервью "Медузе" основатель группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.
После начала вторжения россии в Украину CIT занялась изучением передвижения военной техники и отслеживанием происходящего на фронте, из-за этого против Левиева в россии даже открыли уголовное дело.
По его словам, если в россии не будет масштабной мобилизации, то война сведется к позиционной с периодическими попытками окружить тот или иной город. Левиев считает, что в основном они будут продолжаться на Донбассе.
Кроме того, он не исключает, что в россии будут проводиться показательные судилища над пленными украинскими военными, которые защищали "Азовсталь" в Мариуполе.
Украинское контрнаступление же начнется примерно через полтора-два месяца, говорит Левиев.
"Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, — ред.) в этом плане к обществу прислушиваются", — сказал он.
Также он отметил, что для этого у нашей страны есть необходимые ресурсы, введено военное положение, а новая техника постепенно появляется.
При этом он считает, что контрнаступление скорее всего начнется на Донбассе и приведет к перелому ситуации на фронте в пользу Украины.
Как сообщалось ранее, Зеленский ранее дал интервью, в котором рассказал, что Украина намерена вернуть все свои оккупированные россией территории. Однако он подчеркнул, что окончание войны будет достигнуто дипломатическим путем.