Когда ВСУ пойдут в большое контрнаступление: известный аналитик дал прогноз

Аналитик считает, что у Украины достаточно ресурсов, чтобы обеспечить перелом в войне

Украинские защитники уже летом могут начать масштабное контрнаступление, которое переломит ход войны.

Об этом рассказал в интервью "Медузе" основатель группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.

После начала вторжения россии в Украину CIT занялась изучением передвижения военной техники и отслеживанием происходящего на фронте, из-за этого против Левиева в россии даже открыли уголовное дело.

По его словам, если в россии не будет масштабной мобилизации, то война сведется к позиционной с периодическими попытками окружить тот или иной город. Левиев считает, что в основном они будут продолжаться на Донбассе.

Кроме того, он не исключает, что в россии будут проводиться показательные судилища над пленными украинскими военными, которые защищали "Азовсталь" в Мариуполе.

Украинское контрнаступление же начнется примерно через полтора-два месяца, говорит Левиев.

"Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, — ред.) в этом плане к обществу прислушиваются", — сказал он.

Также он отметил, что для этого у нашей страны есть необходимые ресурсы, введено военное положение, а новая техника постепенно появляется.

При этом он считает, что контрнаступление скорее всего начнется на Донбассе и приведет к перелому ситуации на фронте в пользу Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский ранее дал интервью, в котором рассказал, что Украина намерена вернуть все свои оккупированные россией территории. Однако он подчеркнул, что окончание войны будет достигнуто дипломатическим путем.