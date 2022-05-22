Враг пытается прорваться: почти по всей линии фронта в Украине идут бои

Оккупанты сконцентрировались на двух городах, но большинство населенных пунктов — под огнем

Враг не останавливается — россияне снова пытаются форсировать Северский Донец, обстреливают позиции украинских военных и города страны. Линия фронта "разгорается" все сильнее — прорвать оборону пытаются сразу на нескольких ключевых направлениях.

Как отмечает Генштаб Вооруженных сил Украины, враг готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении. Обстреляны Вернополье, Долгенькое, Дибровне.

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Российские войска пытаются выйти на границы Луганщины, с самолетов наносят удары в районах Врубовки и Бахмута.

Врубовка и Бахмут отмечены на карте красными стелочками /deepstatemap

Северодонецкое направление

Враг обстреливал украинские позиции из артиллерии и минометов. Росвойска сосредоточенно пытаются двигаться в сторону Северодонецка и Лисичанска. Вражеские атаки были в районе Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого, Смолянинового. Врага удалось потрепать, наступление отбить и отогнать на старые позиции.

Линия фронта очень близко к Северодонецку/ deepstatemap

Оккупантам также не поздоровилось возле Красногоровки на Авдеевском направлении — они понесли потери. На Бахмутском враг хотел улучшить тактическое положение — бой продолжается возле Триполья, Липового, Васильевки.

На Кураховском направлении росвойскам также не удалось прорваться в районе Марьинки, они гатили по Новомихайловке и Владимировке, с авиации обстреляли Никольское и Катериновку.

В районе Новопавловского и Запорожского направлений, враг пытается удержаться на занятых позициях, обстреливает украинские войска и гражданскую инфраструктуру.

Согласно картам боевых действий, на оккупированной территории на юге оккупанты стягивают войска, дополнительные силы также хотят перекинуть на Луганщину и под Харьков.

Как ранее писал "Телеграф", иногда уничтожить технику противника удается благодаря его недальновидности — российский пропагандист так хотел снять "картинку", что стал наводчиком поневоле.