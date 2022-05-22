Враг пытается прорваться: почти по всей линии фронта в Украине идут бои
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Оккупанты сконцентрировались на двух городах, но большинство населенных пунктов — под огнем
Враг не останавливается — россияне снова пытаются форсировать Северский Донец, обстреливают позиции украинских военных и города страны. Линия фронта "разгорается" все сильнее — прорвать оборону пытаются сразу на нескольких ключевых направлениях.
Как отмечает Генштаб Вооруженных сил Украины, враг готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении. Обстреляны Вернополье, Долгенькое, Дибровне.
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Российские войска пытаются выйти на границы Луганщины, с самолетов наносят удары в районах Врубовки и Бахмута.
Северодонецкое направление
Враг обстреливал украинские позиции из артиллерии и минометов. Росвойска сосредоточенно пытаются двигаться в сторону Северодонецка и Лисичанска. Вражеские атаки были в районе Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого, Смолянинового. Врага удалось потрепать, наступление отбить и отогнать на старые позиции.
Оккупантам также не поздоровилось возле Красногоровки на Авдеевском направлении — они понесли потери. На Бахмутском враг хотел улучшить тактическое положение — бой продолжается возле Триполья, Липового, Васильевки.
На Кураховском направлении росвойскам также не удалось прорваться в районе Марьинки, они гатили по Новомихайловке и Владимировке, с авиации обстреляли Никольское и Катериновку.
В районе Новопавловского и Запорожского направлений, враг пытается удержаться на занятых позициях, обстреливает украинские войска и гражданскую инфраструктуру.
Согласно картам боевых действий, на оккупированной территории на юге оккупанты стягивают войска, дополнительные силы также хотят перекинуть на Луганщину и под Харьков.
Как ранее писал "Телеграф", иногда уничтожить технику противника удается благодаря его недальновидности — российский пропагандист так хотел снять "картинку", что стал наводчиком поневоле.