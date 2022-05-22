В Украине может сильно подорожать популярный продукт

Существенная часть гречневой крупы поступала в Украину из РФ

Из-за войны и существенных проблем с поставками, которые возникли на этом фоне, в Украине в ближайшее время может возникнуть дефицит гречки. Эксперты говорят, что эта крупа может значительно подскочить в цене и стоить 80-90 гривен за килограмм.

Об этом в сюжете "Сніданку с 1+1" рассказал директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

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По словам эксперта, дефицит гречки уже ощущается, ведь Украина на половину зависима от импорта этого продукта. При этом значительная часть крупы поступала в нашу страну из РФ.

"Сегодня Россия фактически закрыта для поставки гречки. Мы стали испытывать большой дефицит на нашем рынке как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет, через некоторое время, через неделю-другую, к резкому подорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить на менее 80-90 гривен, в зависимости от региона, за килограмм крупы", — отметил директор Международной ассоциации гречки.

Отмечается, что каждый год украинцы потребляют 140 тонн гречневой крупы, при этом выращивают в Украине только половину этого объема.

Эксперты говорят, что спасти Украину в этом вопросе может Канада, пообещавшая украинским аграриям 140 тонн гречки. Фермеры с деоккупированных территорий могут засеять ею поля, где еще не успели посеять ранние культуры.

Напомним, что Украина из-за войны может потерять по меньшей мере треть урожая пшеницы. Ждать ли нам голода? — Ответ дали эксперты.