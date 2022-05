Есть цель, кроме Северодонецка: свежая карта боев в Украине

Украинские Силы обороны сдерживают атаки

Пока россия стягивает войска на южном направлении и, вероятно, привлечет дополнительные силы, чтобы удержать позиции под Харьковом, на востоке Украины продолжается наступление врага в районе Попасной.

Согласно данным The Institute for the Study of War, вероятная цель россиян — начать новое наступление севернее Попасной, чтобы окружить Северодонецк и двигаться на запад к Бахмуту.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Отметим, что на Харьковщине врагу удалось снова захватить несколько населенных пунктов, они пытаются удержаться на западной стороне Северского Донца, чтобы не дать украинским силам двигаться на север и восток, к границе.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Враг все еще накапливает силы для наступления на юго-восток от Изюма, обстрелы в эту сторону продолжаются. Наступление в сторону Славянска даст возможность россиянам приблизиться к границе Донецкой области.

Карта боевых действий на востоке

Вокруг Северодонецка продолжаются атаки россиян, но без серьезных успехов. Штурмовали восточнее города. Это наступление направлено на поддержку более ранних продвижений через Рубежное (север), запад (Белогоровка) и юг (Попасная). Российское наступление в окрестностях Попасной началось с 20 мая, бои продолжаются в Тошковке, Камышевахе, Триполье, Васильевке. Цель врага не только окружить Северодонецк, но и продвигаться западнее, к Бахмуту.

Карта боевых действий Попасная-Северодонецк

Ситуация в Мариуполе: фильтрация и депортация в городе продолжается, передвижения по городу усложнены. Враг "зачищает" Азовсталь.

Харьков

Российским войскам удалось отбросить часть украинского контрнаступления, в частности захватить Рубежное Харьковской области. Они ведут обстрелы украинских позиций и населенных пунктов вокруг Харькова.

Карта боевых действий возле Харькова

Юг Украины

Враг продолжает готовиться к наступлению — строит рубежи обороны, усиливает ПВО, ведет разведку и обстрелы позиций. На оккупированных территориях продолжает действовать сопротивление, в частности в Энергодаре и Мелитополе Запорожской области. Территорию Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской области продолжают обстреливать из ракет и артиллерии.

Карта оккупации Николаевской и Херсонской областей

Ранее "Телеграф" писал, что Северодонецк оккупанты пытаются не только взять в кольцо, но и обстреливают изо всех сил, планомерно разрушая его. По городу льется огонь из "Градов", минометов, танков.

Тем временем в приморских регионах Украины предупреждают о серьезной опасности на морском побережье.