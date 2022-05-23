Есть цель, кроме Северодонецка: свежая карта боев в Украине
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Украинские Силы обороны сдерживают атаки
Пока россия стягивает войска на южном направлении и, вероятно, привлечет дополнительные силы, чтобы удержать позиции под Харьковом, на востоке Украины продолжается наступление врага в районе Попасной.
Согласно данным The Institute for the Study of War, вероятная цель россиян — начать новое наступление севернее Попасной, чтобы окружить Северодонецк и двигаться на запад к Бахмуту.
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Отметим, что на Харьковщине врагу удалось снова захватить несколько населенных пунктов, они пытаются удержаться на западной стороне Северского Донца, чтобы не дать украинским силам двигаться на север и восток, к границе.
Восток Украины
Враг все еще накапливает силы для наступления на юго-восток от Изюма, обстрелы в эту сторону продолжаются. Наступление в сторону Славянска даст возможность россиянам приблизиться к границе Донецкой области.
Вокруг Северодонецка продолжаются атаки россиян, но без серьезных успехов. Штурмовали восточнее города. Это наступление направлено на поддержку более ранних продвижений через Рубежное (север), запад (Белогоровка) и юг (Попасная). Российское наступление в окрестностях Попасной началось с 20 мая, бои продолжаются в Тошковке, Камышевахе, Триполье, Васильевке. Цель врага не только окружить Северодонецк, но и продвигаться западнее, к Бахмуту.
Ситуация в Мариуполе: фильтрация и депортация в городе продолжается, передвижения по городу усложнены. Враг "зачищает" Азовсталь.
Харьков
Российским войскам удалось отбросить часть украинского контрнаступления, в частности захватить Рубежное Харьковской области. Они ведут обстрелы украинских позиций и населенных пунктов вокруг Харькова.
Юг Украины
Враг продолжает готовиться к наступлению — строит рубежи обороны, усиливает ПВО, ведет разведку и обстрелы позиций. На оккупированных территориях продолжает действовать сопротивление, в частности в Энергодаре и Мелитополе Запорожской области. Территорию Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской области продолжают обстреливать из ракет и артиллерии.
Ранее "Телеграф" писал, что Северодонецк оккупанты пытаются не только взять в кольцо, но и обстреливают изо всех сил, планомерно разрушая его. По городу льется огонь из "Градов", минометов, танков.
Тем временем в приморских регионах Украины предупреждают о серьезной опасности на морском побережье.