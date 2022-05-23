В Чугуеве планируют строительство новых домов и перестройку отелей - Тимошенко

В городе Чугуев, где полностью разрушены 3 многоквартирных дома, 5 частных и частично повреждены 177 домов, уже прорабают план привлечения и перестройки гостиниц и строительство новых домов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по итогам рабочего визита в Харьковскую область.

"В первую очередь, речь идет о возвращении жилья тем, чьи дома полностью разрушены. Также из-за оккупантов пострадали детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия", — отметил Тимошенко.

По его словам, в Чугуеве разрушены два моста и для того, чтобы обеспечить сообщение, сейчас обустроены переправы. На одном мосту есть пешеходный переход, на другом – обустроенный объезд. В настоящее время разрабатывается проектная документация, строительство новых мостов начнется после разрешения военных.

В то же время, по информации заместителя руководителя ОП, в селе Малая Рогань

возобновило работу отделение "Укрпочты", где люди уже получают пенсии. Также в некоторых освобожденных населенных пунктах сразу приступают к работе и мобильные пункты "Укрпочты", где кроме пенсий люди также могут получить гуманитарную помощь.

"В населенных пунктах, освобожденных от оккупантов, часто нет транспортного сообщения, разрушена инфраструктура, усложнен процесс обслуживания банкоматов. Мобильные почтовые отделения позволяют упростить доступ к услуге", — добавил Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о возобновлении работы городского транспорта в Харькове и налаживании роботы водопровода в Чугуеве.