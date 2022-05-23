Самая сложная ситуация в Луганской области: свежая карта боев в Украине

Продвинуться на фронтах оккупантам не дают украинские Силы обороны

В понедельник, 23 мая, британская разведка опубликовала свежую карту боевых действий в Украине, где 89 дней идет война с российскими оккупантами. Вражеская армия не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской области.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

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Судя по данным карт, по сравнению с прошедшими сутками несущественно, но изменилась линия фронта на Луганском направлении (обозначена красным квадратом). По условным обозначениям британской разведки, теперь эта территория считается "спорной". Это может означать, что российские оккупанты пытались прорвать оборону одного из населенных пунктов Луганщины, однако получили отпор и отступили. К слову, Генштаб ВСУ не сообщал об утрате контроля над населенными пунктами.

Карта боев в Украине за 23 мая

Карта боев в Украине за 22 мая

Между тем, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Слобожанском направлении враг ведет боевые действия, чтобы удержать занятые ранее рубежи на Харьковском направлении. Для этого вражеская армия устанавливает блокпосты и фортификационные сооружения возле поселков Большой Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка и Купянск.

На Славянском направлении вражеская армия готовится к возобновлению наступления. Была попытка наступательных действий врага близ Долгенького, однако враг понес потери и отступил.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вело наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

Ранее "Телеграф" сообщал, согласно картам боевых действий, оккупанты хотят не только окружить Северодонецк, но одновременно с этим выйти в направлении Бахмута. При этом на юге, в частности, в Запорожской области, в некоторых населенных пунктах российских военных уже больше, чем местного населения.