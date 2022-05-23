Артиллерия, танки и ракеты: два десятка стран объявили о новой военной помощи Украине

Украина получит столь необходимое ей вооружение

Около двух десятков стран по итогам состоявшегося онлайн-заседания "Контактной группы по обороне Украины" (т.н. "Рамштайн-2") решили направить Украине дополнительную военную помощь, в том числе артиллерию, бронетехнику и противокорабельные ракетные системы.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам заседания в понедельник, 23 мая.

"Примерно 20 стран объявили о новой помощи в сфере безопасности. Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы (…), танки и другие бронированные средства", — сказал Остин.

Глава Пентагона поблагодарил Чехию "за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем".

Также Ллойд Остин сообщил о решении Дании отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун" (англ. Harpoon) и ракеты к ней.

"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит пусковую установку Гарпун и ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", — сказал он.

Кроме того, глава Пентагона приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в обеспечение Украины артиллерией.

Ллойд Остин также проинформировал, что ряд стран взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных.

Как сообщалось, 22 мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ передаст Украине летальное оружие из согласованного украинской стороной списка.