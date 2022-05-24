Враг расширяет наступление по ряду направлений в Украине (карта)
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Активизировались захватчики и на юге
Российские оккупанты продолжают зверствовать на оккупированных территориях и снова пытаются продвинуться вглубь страны на некоторых направлениях.
Как сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, враг пытается штурмовать на Харьковском направлении, чтобы закрепиться на окраинах Терновой. Это позволило бы им улучшить тактическое положение.
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Враг снова готовится наступать в сторону Славянска с боку Изюма — в южной части города развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
Российские захватчики пытаются окружить Лисичански и Северодонецк, чтобы выйти на административные границы Луганской области. С другой стороны от Северодонецка, враг при поддерже артиллерии штурмует в сторону Тошковки и Устиновки (окрестности Попасной).
С севера на Лиманском направлении Генштаб сообщает про возможность форсирования Северского Донца на участке Дроновка-Белогоровка — для огневой поддержки оккупанты развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
В сторону Бахмута врагу удалось улучшить тактическое положение у Васильевки (Дон.обл). Из артиллерии и с авиации обстреливали украинские подразделения на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях.
Ситуация может стать "горячее" и на юге — на Запорожском направлении в Васильевке (60 км от областного центра) усилилась группировка войск для наступления из города на Каменское, происходит перегруппировка.
Согласно картам боевых действий, россия не только хочет окружить Северодонецк, но и пытается выдвинуться на запад.
Ранее "Телеграф" писал, что соотношение сил на Донбассе не равное — у россии в 20 раз больше техники.