Полная экономическая интеграция в ЕС является путем к безопасности в Украине – Свириденко

Украина должна стать полноправным членом ЕС и провести экономическую, энергетическую и торговую интеграцию со странами союза. Это будет означать победу на экономическом фронте и путь к безопасности, заявила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Она подчеркнула, что Украина ожидает получить статус кандидата в члены уже в следующем месяце, и способна выполнить все условия для вступления гораздо быстрее, чем прогнозируют скептики.

Вторым важным пунктом Свириденко назвала полный доступ Украины к рынкам G7 и ЕС к 2030 году.

"Мы надеемся, что правительства этих государств последуют примеру Великобритании, ЕС и Канады, которые отменили пошлины на следующие 12 месяцев. А также на то, что эти рынки останутся открытыми в долгосрочной перспективе", – говорит министр.

Также она заявила о намерении правительства сделать акцент на дальнейшем развитии четырех ключевых отраслей: военно-промышленного комплекса и аэрокосмической промышленности, металлургии и машиностроения, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также IТ-индустрии.

Свириденко отметила, что для развития этих отраслей страна готова обеспечить инвесторов дешевой электроэнергией и сырьем для дальнейшей переработки.

"Еще одно наше преимущество – безопасная и быстрая логистика: не дольше 72 часов в Западную Европу и ночь в Центральную и Восточную Европу. Сейчас задача Украины – создать благоприятную среду для бизнеса, обеспечить защиту прав собственности и верховенство права. Мы готовы принять все законодательные акты, которые помогут нам добиться этих целей", – добавляет она.

Напомним, Свириденко во время форума призвала страны Европы и Азии немедленно ввести полное эмбарго на импорт и экспорт с россией и прекратить все деловые отношения с агрессором.