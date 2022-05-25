Существует ли угроза наступления на Запорожье: Арестович дал ответ

В ОПУ развеяли опасения жителей Запорожья

Оккупанты не смогут подвести наземные подразделения к Запорожью, а потому для его жителей угрозы пока нет.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным.

Он отметил, что ВСУ имеют серьезные успехи в районе Гуляйполя и Орехова, а его предыдущие заявления о том, что противник концентрирует усилия возле Васильевки вызвали обеспокоенность у жителей Запорожья. Поэтому Арестович поспешил развеять опасения жителей областного центра и подчеркнул, что для них нет угрозы того, что наземные подразделения россиян доберутся к городской черте.

"Они устанут туда идти", — сказал он.

Вместе с тем Арестович подчеркнул, что если такая угроза возникнет, то представители местной администрации непременно об этом сообщат.

Как сообщалось ранее, в Запорожской ОГА ранее заявили, что в Васильевке в настоящее время количество оккупантов "превышает количество местных жителей". Также там сообщали о том, что россияне проводят в районе перегруппировку для усиления отдельных направлений, однако отмечали, что интенсивность боевых действий там снизилась.