россия хочет создать несколько "котлов" на Донбассе - ISW (карты боев)

Враг не останавливается и пытается прорваться сквозь линию украинской обороны

Пока в оккупированном Изюме наблюдается некоторое затишье, все горячее на фронте в Луганской области.

Исследователи The Institute for the Study of War предполагают, что росвойска пытаются создать несколько окружений на Донбассе: Северодонецк (с Рубежным и Лисичанском), Бахмут-Лисичанск, северо-восточнее Попасной (Золотое) и оцепить украинские силы в Авдеевке. На этих направления враг наращивает силы.

За прошедшую неделю врагу удалось медленно, но продвинуться вперед.

Восток Украины

Ситуация на Донбассе: южнее Изюма наступление росармии на Славянск пока не началось, но они продолжают разведку и перебросили дополнительную артиллерию. Продолжается штрум врагом Лимана, чтобы поддержать окружение украинских сил северо-западнее Северодонецка.

Ситуация в Мариуполе: руины города разминируют. Прихвостни оккупантов хотят судить украинских солдат.

Окружение Северодонецка

Северодонецк может оказаться в осаде в ближайшие дни. Между частями врага с севера и с юго-запада примерно 25 км. Исследователи считают, что росвойскам трудно будет захватить город. Юго-западнее Попасной украинские войска могли отойти для защиты наземных коммуникаций в Бахмуте. Враг захватил Светлодарск (21 км от Попасной на юго-запад). Наступление врага на северо-восток и восток продолжается, к ним прибывает подкрепление. Одной из вероятных целей называют также попытку окружить украинские силы в Авдеевке.

Харьков

Россияне пытаются вернуть контроль над населенными пунктами вдоль границы. Город и его окрестности под обстрелом.

Юг Украины

Южнее Запорожья продолжает усиливаться группировка врага в Васильевке и Каменском. В Крыму также формируются резервы и размещаются ракетные комплексы. Обстреливать позиции украинских военных враг не прекратил, но наступлений не было. На оккупированной территории продолжается давление и усиление админконтроля.

Как ранее писал "Телеграф", ситуация на Донбассе тяжелая, но эксперты считают, что у Украины есть шансы на победу в боях возле Попасной. А тем временем на Херсонщине у оккупантов появились планы мобилизации украинцев на российскую захватническую войну.