Идут бои: на части направлений ВСУ удалось отбить атаки врага (карты)

Враг обстреливает не только по линии фронта

Враг продолжает атаковать украинских военных и гражданскую инфраструктуру не только в зоне "горячих" боев, но и в Сумской области. Также подвергает ракетным ударам украинские города, атаковав 25 мая Запорожье.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, на части направлений все еще идет бой, а на части — врага удалось сдержать.

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Харьковское направление: оккупанты безуспешно пытаются наступать в сторону Терновой и удержать имеющиеся позиции. Обстреляли из артиллерии Рубежное.

Славянское направление: продолжается подготовка к наступлению, враг ведет разведку. Из артиллерии, минометов и танков обстреляли окрестности населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. По Байраку нанесен авиаудар. При поддержке авиации и артиллерии пытался взять село Пасеки Харьковской области, но был отброшен.

Место атаки на карте

Лиманское направление: идут бои в районе Лимана.

Северодонецкое направление: россия наступает на Северодонецк.

Бахмутское направление: враг наступал в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого. Наступление не было успешным, россияне понесли потери.

Сложная ситуация на Северодонецком направлении

Авдеевское направление: обстрелы не прекращаются в районах Авдеевки, Песок, Марьинки, Орехова, Новоселки. В районах Авдеевки, Каменки и Новомихайловки использовали авиацию.

Южнобужское направление: обстрелы позиций украинских военных.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, россия пытается создать украинским военным несколько зон окружения. При этом для обстрелянного Запорожья риска массового наступления нет, считает Алексей Арестович.