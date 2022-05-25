"Хуже, чем в Чечне": в россии поражены количеством без вести пропавших в Украине оккупантов

российские власти совсем не беспокоятся о том, что из-за их амбиций погибают десятки тысяч людей

За три месяца боевых действий в Украине количество без вести пропавших российских солдат значительно превышает цифры, которые фиксировались во время начала Первой чеченской войны.

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Об этом в интервью для издания Meduza рассказала представитель Комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, комментируя отношение российских властей к служащим, отправленным на войну в Украину.

По ее словам, такого количества без вести пропавших людей не было еще никогда. Сравнить страшные цифры, которые фиксируют сейчас, можно только с началом Первой чеченской войны, когда во время штурма Грозного в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год, около 2,5 тысячи трупов просто лежали посреди улиц и площадей. Убирать их оттуда российское командование просто запрещало.

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"Они не хотели объявлять перемирие даже ненадолго. Наши коллеги (правозащитники — ред. редакцией) туда приезжали с родителями погибших, умоляли об этом. Но пока бои не кончились, забрать кого-то было невозможно", — пояснила Мельникова.

Также она отмечает, что после того, как тела погибших все же удалось забрать, они были помещены в вагоны-холодильники, находившиеся в Ростове-на-Дону. Опознание людей приходилось проводить с помощью экспертов лаборатории генетической экспертизы, ведь трупы были в таком состоянии, что распознать их можно было только по генетическому анализу.

"Но две с половиной тысячи зимой это одно. А здесь другая ситуация. Сколько тел своих погибших российские воинские части не вывезли и не похоронили – неизвестно. Это проблема, которую нужно осознать. Такого еще никогда не было", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия, пришедшая с оружием на украинские земли, продолжает нести очень большие потери во время мощного сопротивления украинцев. В сети распространяется информация, что только в одном из районов оренбургской области россии более 3 тысяч россиян не вернулись домой после отправки в Украину.

Также напомним, что в начале 4 месяца противостояния вражеской армии, россияне все же пытаются давить на восточную часть Украины, стирая ее с лица земли, даже несмотря на значительные потери как личного состава, так и боевой техники.