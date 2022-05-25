В ВСУ посмеялись над "второй армией мира" из-за находки в бронемашине (видео)

Россияне, похоже, бросили бронемашину из-за отсутствия боеприпасов

В одной из бронемашин россиян нашли удивительную находку, которая демонстрирует всю суть "второй армии мира".

Об этой находке сообщили на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в telegram.

По информации источника, украинские защитники нашли брошенную бронемашину оккупантов. Примечательно, что в ней был "ящик с боеприпасами", правда, в самом ящике был лишь бетон для веса. В СтратКом ВСУ предположили, что предприимчивый прапорщик российской армии продал боеприпасы.

"Не устаем хохотать над "второй армией мира". Нашли брошенную бронемашину, в ней ящик с патронами. В ящике цинки, а в цинках – бетон для веса. Сами же патроны, по-видимому, давно списаны и проданы предприимчивым "прапорщиком", — поделились предположением в СтратКом ВСУ.

Напомним, недавно в россии похвастались, что применили "лазерное оружие" в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если оккупанты собираются применять какие-то "передовые лазерные установки" в Украине, то это может свидетельствовать лишь об их незавидном положении на фронте.