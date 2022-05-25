Заморозки конфлика с россией не будет: у Зеленского назвали две главные причины

Несмотря на мощное давление со стороны россии, Украина никогда не согласится уступить ей свои территории и всегда будет думать о судьбе мирных украинцев.

В Украине не готовы соглашаться ни на какие компромиссы со страной-агрессором по поводу территориальной целостности суверенного государства или замораживания военного конфликта. Любой намек об этом со стороны партнеров будет получать жесткую принципиальную реакцию.

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Об этом в среду, 25 мая, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал в своем Телеграмм-канале.

"пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке дня было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально такое", — говорится в тексте публикации.

Отвечая на это, Подоляк подчеркнул, что Украина ни в коем случае не собирается участвовать в такого рода обсуждениях, ведь "торговля" украинцами, территориями или суверенитетом недопустима. Он заверил, что жители страны, заплатившие необъятную цену, просто не позволят это сделать.

Что касается заморозки военного конфликта с российской федерацией, то украинскую сторону такое развитие событий категорически не устраивает.

Советник главы ОП обозначил две главные причины. Первой из них является то, что любая заморозка конфликта — это та же война, однако растянутая во времени. Она будет более масштабной и кровавой, ведь агрессор будет иметь фору для подготовки, работы над ошибками и усовершенствования умений. А также на место нынешних генералов поставит боевиков, имеющих за плечами опыт сегодняшней войны.

"Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3 ", — отметил он.

Что касается второй причины, то, по словам Подоляка, это украинцы, судьбой которых власть распоряжаться агрессору не позволит.

"Геополитические "стратеги" говорят о территориях, но никто не говорит о людях. С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в "серую" зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у нас не будет экономики. Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом. Миллионы украинцев также оказались под оккупацией, и мы не позволим никому торговать их судьбой, сидя в уютном кресле в не воюющей стране", — добавил чиновник.

Кроме того, Подоляк заявил, что любая война должна завершаться за столом переговоров, и война россии с Украиной не станет исключением лишь в том случае, когда рф начнет трезво оценивать ситуацию и прекратит попытки "сохранить лицо" или заморозить конфликт.

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"Сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине. Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий, от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать? Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, уволили три области и завершают увольнение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить россии восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, возьмем помощь оружием", — подытожил советник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что войну россии с Украиной можно прекратить уже к концу 2022 года, однако "рецепт" победы включает в себя две простые вещи, о которых просит Киев: мощное современное оружие и нефтяное эмбарго для России.