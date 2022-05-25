ВСУ отступают на востоке? В Минобороны дали четкий ответ

Ситуация на фронте очень динамичная, поэтому ВСУ прибегают к маневрам и ожидают точного времени для контрнаступления.

Поскольку боевые действия в восточной части Украины развиваются очень динамично, бойцы Вооруженных сил начали прибегать к определенным маневрам, однако расценивать их как отступление не нужно.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Об этом в среду, 25 мая, во время пресс-конференции в медиацентре "Украина – Укринформ" заявил спикер Министерства Украины Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов относительно продвижения агрессора и отступления ВСУ на востоке, — пишет "УП".

По его словам, на некоторых направлениях оккупационная армия уже получила временный тактический успех, который уже не является тайной, однако украинские военные отступать не собираются, а ожидают благоприятных условий для проведения контрнаступления.

"То, что украинские войска там отступают — это абсолютно неправильная трактовка этих действий. На отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно — отойти в сторону, изменить позиции, при наступлении благоприятных условий — провести контрнаступательные действия. Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия вроде бы отступает. Это абсолютно не так", — пояснил Мотузяник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 91-й день войны в Украине агрессор не оставляет попыток "пробиться" вглубь восточного направления и усиливает давление на Донбассе, даже не считаясь с погибшими.

Также напомним, что оккупационная армия, несмотря на мощное сопротивление ВСУ, смогла захватить еще один город в Донецкой области.