В России заговорили о коридорах для кораблей в Черном море - почему это важно

В россии запускают "коридоры" в Черном и Азовском морях

Россия на 91-й день полномасштабного вторжения в Украину решила открыть два коридора для выхода иностранных судов из украинских портов Черного и Азовского морей.

Об этом на брифинге в среду, 25 мая, заявил начальник Национального центра управления обороной рф Михаил Мизинцев.

Украинских кораблей данные "коридоры" не касаются, однако иностранные суда, возможно, смогут вывозить украинское зерно. Сообщается, что "морские коридоры будут работать ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени". Мизинцев добавил, что на данный момент в украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов.

"В Черном море – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", — Мизинцев рассказал, где будут действовать "коридоры".

Напомним, мир оказался на грани продовольственного кризиса в связи со вторжением россии в Украину, ведь рф блокирует украинские порты с украинским зерном. ООН неоднократно заявляла о необходимости разблокировать порты из-за угрозы голода для мира.

При этом самой Украине, по словам чиновников, несмотря на проблемы с урожаем и кражу украинского зерна оккупантами, голод в текущем году не грозит.