Демографического взрыва, как после Второй мировой, в Украине может не быть: названы три причины

Демограф объяснила, можно ли ожидать демографический взрыв в Украине после Победы

После Второй мировой войны наблюдался рост рождаемости, но пока прогнозировать демографический взрыв для Украины – тяжело. Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи, доктор экономических наук, профессор Элла Либанова в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По ее словам, демографический бум может как произойти, так и нет. Пока эксперты не берутся озвучивать прогнозы, потому что ситуация меняется каждый день, а предусмотреть развитие дальнейших событий сложно.

Новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Либанова подчеркивает, что развитие событий после Второй мировой войны и то, что сейчас переживает Украина, — разные вещи. На то есть ряд причин:

Демографическое поведение семьи стало другим. Есть надежда, что война с россией не продлится столько лет. Семьи предъявляют другие требования к рождению ребенка, его воспитанию и уходу за ним.

"Это не то, что было в 1945-1946 годах. Поэтому вопрос бэби-бума под большим сомнением", — считает демограф.

По ее мнению, социальная политика в Украине не должна быть направлена на поощрение рождаемости, а способствовать обеспечению нормального уровня жизни.

"Говорить о том, что мы должны поощрять именно рождаемость, считаю, некорректно. Мы должны работать над тем, чтобы люди в Украине жили хорошо и долго — вот тогда они и будут рожать, если захотят", — подытожила Либанова.

Напомним, по оценкам ООН, Украину покинуло уже более 6 млн человек. Но демографы более склонны к другим данным: в Госпогранслужбе фиксируют пересечение границ Украины около 3,5 млн граждан. Демограф Элла Либанова объяснила, почему возникает такая разница в подсчетах.

Как ранее писал "Телеграф", за время полномасштабного вторжения рф в Украине погибло более 232 детей. Кроме того, еще более 400 несовершеннолетних получили травмы и ранения.