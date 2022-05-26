Обстрелы продолжаются: украинская авиация за сутки перехватила две крылатые ракеты

В ВС ВСУ отчитались об успехах за день

В украинском воздушном пространстве за минувшие сутки были сбиты две крылатые ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе ВС ВСУ.

В сообщении отмечается, что авиация россиян все еще проявляет активность, но практически не входит в небо над Украиной из-за опасений столкнуться с ПВО.

Однако для запусков крылатых ракет противник продолжает применять стратегическую авиацию. В частности около 20:00 удары крылатыми ракетами были нанесены удары по силам ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей. Также фиксировался запуск и с южного направления.

Отмечается, что две крылатые ракеты удалось перехватить украинским истребителям.

Продолжает работать и украинская авиация, которая в этот раз нанесла авиаудары по ротно-тактической группе оккупационных войск. В результате этого была уничтожена живая сила и около 10 легкобронированных машин.

Также за день россияне недосчитались пяти единиц беспилотников "Орлан-10", которые были успешно поражены противовоздушной обороной Сухопутных войск и подразделениями ПВО.

Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал о том, что оккупанты достигли тактического успеха на Донбассе, а также что следующий месяц для украинцев будет непростым.