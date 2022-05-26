россия провалила операции элитных войск в Украине: названы три главных поражения

Разведчики узнали о провале элитных подразделений пдв рф в Украине

российская федерация не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, в результате понесла серьезные потери во многих элитных подразделениях этих сил.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Эта информация была обнародована в четверг, 26 мая, на официальной странице Министерства обороны Британии в Твиттере.

Так, согласно данным, которые удалось добыть британским разведчикам, воздушно-десантные силы рф (вдв) с первых дней полномасштабного вторжения в Украину потерпели серьезные тактические провалы. Среди них – попытка наступления на украинскую столицу через аэродром Гостомеля в марте. Также в этот список входит неудачное наступление на Изюмском направлении в апреле, а также недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.

Согласно российской доктрине, вдв рф используют для выполнения некоторых из самых сложных операций. Их подразделения, имеющие общую численность в 45 тысяч человек, состоят преимущественно из профессиональных контрактников. Эти военные россии имеют элитный статус и даже получают дополнительные выплаты.

На войне же в Украине агрессор использовал десантников на территориях, которые лучше подходили для тяжелой бронированной пехоты, в результате чего эта элита понесла тяжелые потери во время ведения боевых действий с украинцами. Неоднозначные результаты десантников, вероятнее всего, четко демонстрируют стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неумение или неспособность врага по обеспечению преимущества в воздухе.

Некорректное использование россией воздушно-десантных войск в Украине отражает то, что инвестиции кровавого диктатора владимира путина в вооруженные силы рф в течение 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Из-за неспособности предусмотреть мощное сопротивление Вооруженных сил Украины и самоуспокоение российских командиров в дальнейшем привели к очень серьезным потерям во многих элитных подразделениях россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия, пришедшая с оружием на украинские земли, продолжает нести очень большие потери во время мощного сопротивления украинцев. В сети распространяется информация, что только в одном из районов оренбургской области россии более 3 тысяч россиян не вернулись домой после отправки в Украину.