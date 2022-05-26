СБУ задержала сына экс-нардепа: агитировал за оккупантов

Разведка Службы безопасности Украины в четверг, 26 мая, сообщила о задержании сына бывшего нардепа Украины — он активно поддерживал российских оккупантов. Предварительно задержанным мужчиной является сын экс-нардепа Дмитрия Витвицкого.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, агитатор распространял через собственный аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию РФ против нашего государства. Также он публично призывал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним. Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался скрыться за границу, где планировал скрываться", — говорится в сообщении.

Между тем, "Украинская правда" со ссылкой на источники отметила, что речь идет о задержании сына бывшего нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Дмитрия Витвицкого.

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