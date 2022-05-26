У Зеленского озвучили приблизительные сроки возвращения юга Украины

Михаил Подоляк заверил, что о годах отвоевания Херсона речь не идет

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на освобождение юга Украины понадобится несколько месяцев. Как передает "Телеграф", об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Так, Подоляк пишет, что россия проводит в захваченных районах "классическую русскую психологическую операцию". То есть пытается сформировать общественное мнение, что якобы Украина покинула своих граждан, а затем "конвертировать образы в гнев обиженных".

На самом деле и военные, и дипломаты, говорится в сообщении, прилагают все усилия для возвращения оккупированных территорий под контроль Украины. Подоляк отмечает, что Кремль бросает в бой все силы и средства, но время на стороне Украины.

По его словам, для начала освобождения юга необходимо две вещи:

россия истощится и потеряет наступательный потенциал,

Украина накопит достаточно сил.

"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года, — заверил Подоляк. — Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-то может себе представить".

Напомним, коллаборанты в Херсоне заявили о введении "бивалютной зоны", дав "зеленый свет" на оборот рубля, наряду с гривной. Более того, в городе планируют открыть первое отделение российского банка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Херсон находится под оккупацией почти три месяца. Захватчики проводят там "зачистки" несогласных, воруют украинское зерно и разгоняют митинги херсонцев. Свежие свидетельства о жизни в оккупированном Херсоне рассказал местный волонтер.