"Я должен был родиться в апреле, кажется, в Ирпене": стих о жертвах россиян растрогал украинцев (видео)
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Оккупанты убили тысячи украинцев
На днях в сети появился трогательный стих, написанный от лица нерожденного украинского малыша, который рассказал миру свою историю.
Соответствующее видео появилось на странице step_by_step_to_happiness__ в Instagram.
На кадрах молодая девушка, еле сдерживая слезы, рассказывает историю нерожденного мальчика, который должен был появиться на свет в апреле, но умер в начале весны.
У мене не буде імені
У мене не буде сім'ї
Я мав народитися в квітні
Здається, в Ірпені
Я не стану синочком маминим
Я не стану синочком татовим
Я не бачив їх ніколи
Я чув лише голоси
Я їхав у своєму животику
Вона шепотіла мені
Все буде добре, котику
Я помер на початку весни
Украинцев растрогал стих. Под видео пользователи оставляли эмодзи "плач", а также комментарии.
"Сколько искалеченных украинцев из-за войны… Никогда не простим убийства наших детей!", — написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что известный украинский ресторатор и ведущий "Зіркового шляху" Даниэль Салем признался, что планирует удочерить ребенка, который потерял своих родных во время войны.
Напомним, украинские журналисты призвали омбудсмена Людмилу Денисову скорректировать сообщения о случаях насилия над детьми. Журналисткам не нравится риторика, которой эти преступления россиян описывает уполномоченная Верховной Рады по правам человека.