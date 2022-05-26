"Я должен был родиться в апреле, кажется, в Ирпене": стих о жертвах россиян растрогал украинцев (видео)

Оккупанты убили тысячи украинцев

На днях в сети появился трогательный стих, написанный от лица нерожденного украинского малыша, который рассказал миру свою историю.

Соответствующее видео появилось на странице step_by_step_to_happiness__ в Instagram.

На кадрах молодая девушка, еле сдерживая слезы, рассказывает историю нерожденного мальчика, который должен был появиться на свет в апреле, но умер в начале весны.

У мене не буде імені

У мене не буде сім'ї

Я мав народитися в квітні

Здається, в Ірпені

Я не стану синочком маминим

Я не стану синочком татовим

Я не бачив їх ніколи

Я чув лише голоси

Я їхав у своєму животику

Вона шепотіла мені

Все буде добре, котику

Я помер на початку весни

Украинцев растрогал стих. Под видео пользователи оставляли эмодзи "плач", а также комментарии.

"Сколько искалеченных украинцев из-за войны… Никогда не простим убийства наших детей!", — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что известный украинский ресторатор и ведущий "Зіркового шляху" Даниэль Салем признался, что планирует удочерить ребенка, который потерял своих родных во время войны.

Напомним, украинские журналисты призвали омбудсмена Людмилу Денисову скорректировать сообщения о случаях насилия над детьми. Журналисткам не нравится риторика, которой эти преступления россиян описывает уполномоченная Верховной Рады по правам человека.