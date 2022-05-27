Убытки для экономики доходят до заоблачных сумм: экономисты посчитали, сколько потеряла Украина

Больше всего из-за боевых действий пострадал жилищный фонд

За более чем три месяца войны в Украине сумма ущерба, нанесенного российскими оккупантами инфраструктуре нашей страны, превысила 105.5 млрд долларов (более 3.1 трлн грн). При этом за неделю экономика потеряла из-за разрушения гражданских и военных объектов более 8 млрд. долларов.

Как сообщили в Киевской школе экономики, такие цифры экономических потерь Украины на 25 мая.

Честно о войне читайте в нашем Telegram

"В целом с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23.8 тысяч километров дорог, 6.3. тысячи железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 643 учреждения здравоохранения, 1123 учебных заведения, 621 детсад, 195 культурных и 8, 99 админзданий, 28 нефтебаз, 19 торговых центров. Общие потери экономики Украины из-за войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, колеблются от $564 млрд до $600 млрд", — сообщили в Киевской школе экономики.

Экономисты конкретизировали, что за 90 дней войны ущерб из-за разрушения жилищного фонда составил 39.3 млрд долларов. Больше всего от обстрелов пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск, а украинцы из-за войны потеряли 44 миллиона квадратных метров жилья.

Предприятия в Украине за это время потеряли 11.3 миллиарда долларов, при этом за последнюю неделю ущерб был нанесен на 591 миллион долларов. Эксперты указывают, что повреждены или разрушены как минимум 227 предприятий, а также 2910 торговых точек. Суммарный ущерб последних составил 1.4 миллиарда долларов.

Ущерб от повреждений/уничтожения легковых автомобилей за это время составил почти 1.6 млрд долларов. Из-за войны пострадали или были потеряны 105 тысяч транспортных средств.

Образовательные заведения за последнюю неделю понесли убытки на сумму 103 млн долларов, а общая сумма убытков за время войны в Украине составила 1.5 млрд долларов.

Учреждения здравоохранения – больницы, поликлиники, центры контроля и профилактики болезней, амбулатории – получили убытки на 1.1 млрд долларов. Из-за боевых действий было разрушено 643 медучреждения.

Напомним, что в Европейском союзе уже начали искать юридические возможности использовать замороженные санкциями российские активы для дальнейшего восстановления разрушенной войной экономики Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько рабочих мест потеряла Украина из-за вторжения россии.