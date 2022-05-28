Россияне бросили все силы на захват новых территорий Украины, но вскоре им придется отступать – генерал Маломуж

Для россии привычное дело забрасывать позиции противника телами своих солдат, но вскоре ВСУ начнут освобождать захваченные территории, убежден генерал Маломуж

Украина продолжает противостоять широкомасштабному вторжению россии. Начало четвертого месяца этой войны сопряжено с усилением ракетных и артиллерийских ударов со стороны агрессора. Страдают едва начавший приходить в себя от прошлых разрушительных атак Харьков, под смертоносным обстрелом Днепр.

Самая тяжелая ситуация на Донбассе, где оккупанты практически захватили всю Луганскую область и теснят ВСУ в Донецкой.

Генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе заявил в пятницу, 27 мая, что в ближайшее время ожидает дальнейшего продвижения врага на Донбассе.

Накопить достаточно сил для освобождения своих территорий ВСУ, по его мнению, смогут лишь к осени.

Ситуацию на фронте "Телеграф" обсудил с генералом армии Украины, экс-главой Внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Агрессор спешит захватить весь Донбасс

По словам генерала, в данный момент россия использует практически все резервы, чтобы продавить "программные требования" путина по захвату Донецкой и Луганской областей в их административных границах.

"Конкретная задача была поставлена путиным недавно на заседания Совета нацбезопасности и обороны. И глава российского Минобороны шойгу пообещал, что в ближайшее время будет захвачен Северодонецк, что ознаменует собой оккупацию всей Луганской области. И там еще сильнее наваляться и на Донецкую область, где россияне и так продвинулись на ряде направлений. Ну и будут додавливать на Херсонщине, чтобы полностью оформить ее контроль за собой", – прогнозирует Николай Маломуж.

Параллельно с собственно боями на Донбассе, отмечает он, идет развитие наступательных операций на Изюмском направлении, чтобы отсекать возможную помощь ВСУ, сражающимся на Донетчине и Луганщине.

"Думаю, россияне используют последние боевые активные резервы. Чтобы захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а также усилить свои позиции в Херсонской и Запорожской, а также в районе Изюма. Чтобы обозначить те районы, которые они хотели бы контролировать во время заключения будущих мирных соглашений", – поясняет генерал.

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По его словам, и глава МИД рф лавров, и другие представители страны-агрессора уже заявляли, что в пакете предложений, который россияне намерены выносить на грядущее обсуждение, будет предусмотрен не вывод российских войск на позиции 23 февраля 2022-го, до широкомасштабного вторжения, а статус-кво на момент заключения нового соглашения.

"Именно поэтому агрессор стремиться захватить как можно больше украинских территорий. При этом создавая угрозы более масштабного наступления по другим операционным зонам. В районе той же Одессы, гипотетические вторые волны на Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Киевскую области. Создавая подобные риски – требовать мира на своих условиях", – поясняет Николай Маломуж.

В ход пошли смертельный металлолом и западные лоббисты

Еще одна составляющая этого плана – работа страны-агрессора с российскими партнерами в Европе, подчеркивает экс-глава Внешней разведки.

"Это, прежде всего, Франция, Германия, Италия, ряд других стран, которые под дудку Кремля должны убеждать Украину прекратить военные действия, согласиться определенными потерями территорий и суверенитета. И выйти на мирное соглашение, чтобы снять напряжение и военного характера (для Украины, Европы и всего мира), и решить вопросы, связанные с энергетическим, продовольственным, общеэкономическим кризисами", – рассказывает Николай Маломуж.

По его словам, все силы россиян бросаются сейчас на решение именно этих задач.

В итоге в ход пошла даже старая техника, включая танки Т-62.

Это не значит, что у россиян совсем не осталось новой военной техники, подчеркивает генерал. Но Кремль не может позволить себе бросить на Донбасс вообще всё. Приходится держать что-то и у границ, в том числе с Финляндией, которая вместе со Швецией стремиться в НАТО.

"Много их техники мы пожгли, что-то захватили. Поэтому на Украину россияне бросают уже даже старую расконсервированную технику. Но даже этот металлом движется, убивает. Ну, а военных россияне никогда не жалели. Забрасывать позиции противника телами своих солдат для них – привычное дело. По мнению агрессора, такая тактика дает свои плоды. И в плане захвата территорий, и в плане принуждения Украины к миру на российских условиях, – отмечает Николай Маломуж. – И по отдельным направлениям враг, действительно, имеет некоторые успехи".

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При этом, акцентирует генерал, ВСУ маневрируют, создаются резервы, чтобы, получив новейшие средств вооружения (особенно ракетные – противотанковые, противокорабельные, авиацию, РСЗО, дальнобойную артиллерию) начать наносить контрудары, переходя к наступательным операциям.

"Я думаю, что этот этап уже на подходе. И летом мы услышим и об освобождении новых территорий, и об окружении определенных группировок противника. Что будет формировать эффективную для переговоров – на наших условиях – позицию Украины", – резюмирует Николай Маломуж.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупационная армия смогла захватить еще один важный город в Донецкой области.

При этом украинские бойцы успели занять другие позиции, с которых в дальнейшем планируют отбивать врага на Лиманском направлении.

Сильнейшее противостояние идет в Северодонецке, где враг захватил гостиницу на окраине города.

Ряд стран и политиков Запада пытаются уговорить Украину пойти на уступки россиянам. Но экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что это дикость – за счет Украины пытаться умиротворить нового Гитлера, которым является путин.