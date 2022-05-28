"Дал положительный сигнал": канцлер Австрии рассказал о разговоре путиным об обмене пленными
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Канцлер Австрии утверждает, что путин дал ему некий положительный сигнал касательно обмена пленными между Украиной и рф
Канцлер Австрии Карл Нехаммер озвучил свое видение результатов телефонного разговора с российским президентом владимиром путиным, который состоялся в пятницу, 27 мая.
Об этом Нехаммер написал вечером в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Прежде всего австрийский канцлер объяснил причину звонка российскому диктатору.
"Наше понимание активной политики нейтралитета заключается в использовании любой возможности для диалога. Поэтому я позвонил президенту путину", — написал Нехаммер.
Австрийский политик также проинформировал о некоторых важных для Украины итогах состоявшего разговора.
"Он (путин — ред.) дал положительный сигнал к обмену пленными", — заявил Нехаммер.
При этом это не единственный результат переговоров. По словам австрийского канцлера, также путин "хочет разрешить перемещение товаров через Черное море".
Стоит отметить, что в опубликованном ранее пресс-службой Кремля сообщении касательно данного разговора речи об обмене пленных не было.
Как сообщалось, еще недавно российский диктатор путин пытался шантажировать мир угрозой голода и через это вытребовать снятие санкций с россии.