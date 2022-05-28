Укр

"Дал положительный сигнал": канцлер Австрии рассказал о разговоре путиным об обмене пленными

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Канцлер Австрии и президент рф Новость обновлена 28 мая 2022, 02:30
Канцлер Австрии и президент рф

Канцлер Австрии утверждает, что путин дал ему некий положительный сигнал касательно обмена пленными между Украиной и рф

Канцлер Австрии Карл Нехаммер озвучил свое видение результатов телефонного разговора с российским президентом владимиром путиным, который состоялся в пятницу, 27 мая.

Об этом Нехаммер написал вечером в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Прежде всего австрийский канцлер объяснил причину звонка российскому диктатору.

"Наше понимание активной политики нейтралитета заключается в использовании любой возможности для диалога. Поэтому я позвонил президенту путину", — написал Нехаммер.

Австрийский политик также проинформировал о некоторых важных для Украины итогах состоявшего разговора.

"Он (путин — ред.) дал положительный сигнал к обмену пленными", — заявил Нехаммер.

При этом это не единственный результат переговоров. По словам австрийского канцлера, также путин "хочет разрешить перемещение товаров через Черное море".

Стоит отметить, что в опубликованном ранее пресс-службой Кремля сообщении касательно данного разговора речи об обмене пленных не было.

Как сообщалось, еще недавно российский диктатор путин пытался шантажировать мир угрозой голода и через это вытребовать снятие санкций с россии.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Пленные #Обмен