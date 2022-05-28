россия атаковала на юге и сдвигает направление на востоке (карта боев)

Аналитики отметили, что часть атак россии на Донбассе сменили направлении либо расширили их

Российские войска хоть и не полностью окружили Северодонецк, но начали уже его атаковать. В городе закрепились украинские Силы обороны и маловероятно, что оккупанты смогут быстро продвинуться в городской зоне.

Об этом пишут в аналитической сводке Института изучения войны (ISW). Также отмечается, что враг продолжит наступать на этом направлении и может окружить город за дни.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Тем временем, в окрестностях Изюма россиянам вряд ли удастся увеличить темпы наступления. Чтобы поддержать эту часть фронта, враг, вероятно, разделил силы под Лиманом. Атаки направлены на юго-запад для поддержки застрявших войск, так и на юго-восток, для выдвижения на Северск.

Карта боевых действий в Украине на 28 мая

Восток Украины

Северодонецк находится в сложном положении. Город окружен не полностью. Исследователи независимо подтвердили, что в город вошли чеченские боевики — они захватили гостиницу на севере. Северодонецк пытаются окружить — на него шло наступление юго-восточнее Рубежного, росвойска отмечены в 9 км от города. Со стороны Попасной пытаются выдвинуться на север, чтобы усилить окружение. Враг пытался захватить подходы к двум трассам восточнее и северо-восточнее Попасной, чтобы сорвать наземные линии поставок украинских защитников. Оккупанты атакуют к востоку от Попасной, чтобы прорваться на трассу к Лисичанску. Вероятно, чтобы они предпочли Лисичанское (Северодонецкое) направление Бахмутскому.

Карта боев вокруг Северодонецка

Поскольку из-за силы украинской обороны россиянам не удалось выдвинуться на Славянск со стороны Изюма, они могут попытаться атаковать с северо-востока, с Лимана. Оттуда также атакуют в направлении Северска, продолжая пытаться окружить украинских воинов в этой точке. По городу наносят авиаудары, обстреливают пригороды.

Карта боев на Донбассе

Харьков

Росвойска продолжают пытаться удержать позиции в Харьковской области вблизи границы с россией, продолжают обстрел в сторону освобождённых населенных пунктов.

Карта боев - Харьков и область

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Юг Украины

Укрепление оборонительных позиций врага на оккупированной территории продолжается — начато возведение третьей линии обороны. Оккупанты усиливают контроль над узлами сообщений, перебрасывают технику, в том числе и раритетную, например танки Т-62. У границ Херсонской и Николаевской области враг предпринял атаку, продолжается обстрел из артиллерии и авиации.

Карта боевых действий на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", Украина ожидает поставок вооружения от союзников с Запада. Неожиданно в поддержку отправки тяжелой техники напрямую к зоне боев высказался немецкий канцлер. Тем временем израильский ученый уверен — поражение путина необходимо всему миру. Юваль Ной Харари также отметил роль Украины в удержании стабильности мира.