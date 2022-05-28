"путина уберет сама жизнь, а россия развалится": Данилов дал интересный прогноз
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россия испытывает распад еще при жизни нашего поколения
После того как президент российской федерации владимир путин отойдет от власти, а его страна развалится, ее остатки нужно будет лишить оружия, в том числе и ядерного. В противном случае, опасность для всего мира останется.
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Об этом в своем интервью для "24 канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, отвечая на вопросы журналистов о том, как завершит свое правление кровавый диктатор путин и что нужно сделать после развала рф.
По его словам, владимира путина "уберут" не его генералы, ФСБ или ВСУ, российского лидера "уберет" сама жизнь.
"Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и россия развалится при нашей памяти", — пояснил Данилов.
В СНБО убеждены, что рф не сможет и дальше сохранять свою целостность, ведь это "искусственное образование".
"Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", — добавил он.
По мнению Данилова, после развала российской федерации, из ее остатков нужно убрать все оружие, включая ядерное, ведь очень опасно оставлять вооруженной страну, которая может пренебрегать законами ООН, всеми правилами, а также существующими сегодня нормами.
"Это очень-очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой путин, то, поверьте, я уже говорил, их там очень много желающих стать путиным", — сказал секретарь СНБО.
Также Данилов добавил, что есть страны, которые никогда ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно живущие нападением на другие страны, посягая на чужие территории. И именно кровавая россия является одной из них.
Ранее "Телеграф" сообщал, что секретарь СНБО убежден, что Украина не будет подписывать мирный договор с кровавой россией. Единственный документ, под которым Киев согласится поставить свою подпись, — это документ о капитуляции российской федерации.