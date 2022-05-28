"путина уберет сама жизнь, а россия развалится": Данилов дал интересный прогноз

россия испытывает распад еще при жизни нашего поколения

После того как президент российской федерации владимир путин отойдет от власти, а его страна развалится, ее остатки нужно будет лишить оружия, в том числе и ядерного. В противном случае, опасность для всего мира останется.

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Об этом в своем интервью для "24 канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, отвечая на вопросы журналистов о том, как завершит свое правление кровавый диктатор путин и что нужно сделать после развала рф.

По его словам, владимира путина "уберут" не его генералы, ФСБ или ВСУ, российского лидера "уберет" сама жизнь.

"Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и россия развалится при нашей памяти", — пояснил Данилов.

В СНБО убеждены, что рф не сможет и дальше сохранять свою целостность, ведь это "искусственное образование".

"Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", — добавил он.

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По мнению Данилова, после развала российской федерации, из ее остатков нужно убрать все оружие, включая ядерное, ведь очень опасно оставлять вооруженной страну, которая может пренебрегать законами ООН, всеми правилами, а также существующими сегодня нормами.

"Это очень-очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой путин, то, поверьте, я уже говорил, их там очень много желающих стать путиным", — сказал секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что есть страны, которые никогда ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно живущие нападением на другие страны, посягая на чужие территории. И именно кровавая россия является одной из них.

Ранее "Телеграф" сообщал, что секретарь СНБО убежден, что Украина не будет подписывать мирный договор с кровавой россией. Единственный документ, под которым Киев согласится поставить свою подпись, — это документ о капитуляции российской федерации.