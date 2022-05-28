Люди и не только: названы главные преимущества украинской армии над войсками путина

Западное оружие является важным фактором для победы, но не самым весомым

Конечная победа на фронте в российско-украинской войне будет за представителями ВСУ. И речь даже не в новомодном западном вооружении или правильном командовании. Во многом на ситуацию влияет то, что у оккупантов отсутствует должная мотивация и общее понятие конечной цели, за которую они воюют.

Об этом "Телеграф" узнал в разговоре с подполковником в отставке, экс-служащим Специальных сил США Пэрри Блэкберном.

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По мнению американского ветерана, люди играют в российско-украинской войне огромную роль. Особенно — среди военных украинской армии.

"Они понимают, за что воюют, и верят в то, что делают, — говорит Блэкберн. — Украинцы умело маневрируют и используют нетривиальную тактику".

В это самое время, говорит американец, россияне по-прежнему пользуются советскими идеями, не допуская возможности пойти по какому-то новому пути. Проблема даже не в том, что у них нет вооружения или помощи извне, а в том, что они не умеют в другие маневры.

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Пэрри Блэкберн убежден в том, что сейчас люди всего мира с восхищением наблюдают за тем, как ВСУ ведут оборону в своей стране.

Также в плюсы Украины подполковник "записал" западное вооружение, помощь иностранных партнеров и то, как президент Владимир Зеленский смог "медийно переиграть путина".

"Если сравнивать с Афганистаном, где президент Ашраф Гани уехал из страны, то мы видим, что Зеленский остался, возглавил сопротивление и дал людям надежду. Это очень важный момент в этой войне, на мой взгляд", — подчеркнул ветеран США.

Что еще рассказал "Телеграфу" Пэрри Блэкберн, можно узнать, прочитав полное интервью: "путин допустил роковую ошибку под Киевом, но еще может "сохранить лицо", — ветеран спецназа США"

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