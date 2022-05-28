Зеленский рассказал, после чего будет готов встретиться с путиным

Гарант убежден, что идти на переговоры с агрессором можно будет только по возвращении к ситуации, которая наблюдалась более 3 месяцев назад

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с кровавым российским лидером путиным после того, как российские войска отойдут к линии фронта, которую они занимали до 24 февраля.

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Об этом в субботу, 28 мая, он заявил в интервью голландскому телеканалу Nieuwsuur.

"Каждый украинец хочет и Донбасс, и Крым отбить. На мой взгляд, нам стоит хотя бы вернуться к ситуации 24 февраля, когда россияне вторглись в нашу страну. После этого мы можем обсуждать восстановление нашей территории только дипломатическим путем", — пояснил украинский лидер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в министерстве иностранных дел россии считают, что требование украинского президента Владимира Зеленского о возвращении войск рф на позиции, которые они занимали до 24 февраля, для возобновления переговорного процесса является неконструктивным.

В свою очередь, в Украине подчеркнули, что украинская делегация не вышла из процесса переговоров, а просто приостановила их, ведь не видит в них конкретики и необходимости. По мнению украинской стороны, возобновить переговоры можно будет только тогда, когда в предложениях россии появится хоть какая-то конкретика.