Мобилизация в Украине: куда могут направить людей с "белым билетом"

В Украине мобилизация продлена по меньшей мере до 23 августа

После продления в Украине массовой мобилизации, повестки в военкомат начали получать и люди, которые до начала войны были освобождены от призыва и несения службы в рядах ВСУ.

Речь идет о тех военнообязанных, кто попадал в категории ограниченно пригодных к несению воинской службы.

Однако поскольку первые две волны мобилизации уже практически завершены, то у многих возникает вопрос о том, будут ли люди с так называемым "белым билетом" призваны в армию.

Стоит отметить, что к ним относятся сразу три категории военнообязанных:

ограниченно пригодные к несению службы;

непригодные к службе в мирное время;

полностью непригодные с исключением с воинского учета.

В условиях военного положения, мобилизации в ряды ВСУ не подлежит лишь третья категория, а остальные могут быть призваны в любой момент.

Впрочем, даже в случае призыва, направить их могут в военкоматы, подразделения снабжения, учебные части и другие учреждения. Таким образом, нести службу они смогут лишь в тылу и на фронт отправляться не будут.

Кроме того, во время призыва им надо будет пройти медицинскую комиссию, которая четко определит, что можно и что нельзя делать призванному таким образом военнослужащему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому выдается "белый билет" и с какими болезнями военнообязанного полностью исключают из учета.