Война — день 94: ВСУ держат Северодонецк и наступают на юге

Оперативно о главном за 29 мая

В Украине начался 94-ый день с момента начала полномасштабного вторжения россии. Оккупанты сфокусировали свои основные усилия на попытках продавить оборону украинских защитников на Донбассе и даже смогли занять Лиман, однако Северодонецк, за который идут ожесточенные бои, остается под контролем Украины. Вместе с тем ВСУ смогли отбить населенный пункт Камышеваха, что под Попасной, и провели успешную контратаку на Херсонском направлении. В странах Запада тем временем продолжают поддерживать нашу страну, так в Литве журналист устроил сбор средств на покупку БПЛА "Байрактар" для ВСУ и всего за три дня собрал нужную сумму.

В этом материале "Телеграф" будет сообщать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 29 мая, но более оперативно получать информацию вы можете в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 За сутки субботы на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 7 атак агрессора, на 3 локациях продолжаются бои. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

1 танк;

6 вражеских автомобилей;

подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

А с новостями за 26 мая можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 92: ситуация на Донбассе ухудшается, Украина готовится к тяжелому месяцу".

Информацию о том, как прошло 27 мая читайте в публикации: "Война — день 92: российские войска усиливают давление на Донбассе, не считаясь с потерями".

Новости за 28 мая доступны в материале: "Война — день 93: ситуация на Донбассе ухудшается, а оккупанты продолжают давить возле Северодонецка"