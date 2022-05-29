По уши в кредитах: известный генерал объяснил, за что россияне идут воевать в Украину (видео)

Россиянам, записавшимся в армию и ушедшим воевать в Украину, власти пообещали помочь в погашении ипотеки и кредитов

Вторгшиеся в Украину и попавшие в плен к украинским защитникам российские военные в основной своей массе являются неблагополучными лицами, обремененными набранными кредитами и ипотеками, которые не в состоянии оплачивать своей работой и ради выплаты которых и отправились уничтожать украинцев.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" успешно руководивший обороной Николаева в начале широкомасштабного вторжения "киборг", генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

"Это быдло. Сколько мы опросили пленных — у каждого плененного там ипотека, у каждого пленного есть кредиты. Это люди, которые не нашли себя в нормальной отрасли, не нашли работу в нормальных местах, они все ушли в армию", — рассказал он.

Генерал-майор добавил, что сами пленные россияне себя называют "отбросами общества".

Марченко также разъяснил мотивацию идущих воевать против Украины россиян.

"Это просто быдло, которое собрали и пообещали государственную программу по погашению ипотеки, вот они собрались и пошли на нашу землю крушить", — пояснил генерал.

Он также отметил, что материальное положение большинства захватчиков и условия их жизни на родине крайне низкие, так как их сильно удивляло, что у многих украинцев даже в селах есть современная техника, горячая вода и туалеты в домах.